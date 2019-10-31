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تمهيداً لهدمها ..الاحتلال يأخذ قياسات منزل الاسيرين العربيد وحناتش

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:46 - 31 أكتوبر 2019
قوات الاحتلال تهدم بناية ‫(39322116)‬ ‫‬ قوات الاحتلال تهدم بناية ‫(39322116)‬ ‫‬
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أخدت قوات الاحتلال "الاسرائيلي" اليوم الخميس، مقاسات منزل الأسيرين سامر العربيد ووليد حناتشة بمدينة رام الله تمهيداً لهدمها بعد اقتحام قوات كبيرة للمدينة.

وقالت مصادر محلية ان قوات الاحتلال فتشت منزلين واقعين في حي الطيرة من مدينة رام الله ومنزل المواطن شادي عميرة في حي بطن الهوى في المدينة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير العربيد منتصف أيلول الماضي، وتعرض لتعذيب جسدي وحشي، أفقده الوعي لعدة أيام وعرض حياته للخطر الشديد، ونقل على إثر ذلك إلى مستشفى هداسا في القدس المحتلة ، في حين تم اعتقال الأسير حناتشة في الثالث من اكتوبر من الشهر الجاري، إلى جانب ابنته ميس، وهي طالبة في جامعة بيرزيت، واطلق سراحها بعد عدة أيام.

 

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