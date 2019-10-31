الأسير نبيل مغير يدخل عامه الـ (19) في سجون الاحتلال

أفادت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى، أن الأسير المجاهد نبيل جمعة طاهر مغير (37 عاماً)؛ من بلدة عرابة قضاء مدينة جنين شمال الضفة الغربية، أنهى ثمانية عشر عاماً في الأسر ويدخل اليوم عامه التاسع عشر على التوالي في سجون الاحتلال الصهيوني.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 31/10/2001 وحكم عليه بالسجن 24 عاماً بتهمة الانتماء لسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين والمشاركة في عمليات للمقاومة ضد قوات الاحتلال.

جدير بالذكر أن الأسير نبيل مغير من مواليد 28/02/1982 وهو أعزب، وهو أحد أعضاء الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الإسلامي في سجون الاحتلال، ويقبع حالياً في سجن النقب الصحراوي.