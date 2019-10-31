الشعبية تعلق على اعتقال خالدة جرار وعدد من قياداتها وتدعوا للاستنفار

علقت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين صباح اليوم الخميس اعتقال خالدة جرار وعددًا آخر من قياداتها وكوادها من قبل قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مدن عدة من الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الجبهة الشعبية في بيان وصل فلسطين اليوم نسخة عنه، أن اعتقال خالدة جرار وعدد من قيادتها وكوادها محاولة إسرائيلية فاشلة ويائسة لكسر إرادة الجبهة وتركيعها، وثنيها عن مواصلة طريق المقاومة الذي خطته بمواقفها الصلبة ودماء شهدائها الأبطال.

ودعت الجبهة الشعبية، الجماهير الفلسطينية لإعلان حالة الاستنفار يومي الجمعة والسبت للخروج في ذكرى وعد بلفور المشؤوم والتعبير عن الغضب في مواجهة الاحتلال ومشاريع التصفية، ودعمًا وإسنادًا للأسرى في سجون الاحتلال وخاصةً المضربين منهم، والإداريين.

وقد حملت الجبهة الشعبية، الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياتها المعتقلين بينهم اعتقال خالدة جرار والمناضل جرادات وعدد من قياداتها المعتقلين الذين يعانون من أوضاع صحية صعبة.

وأوضحت الجبهة في بيانها أن تركيز الاحتلال على اعتقال خالدة جرار وعناصر وقيادات الجبهة يأتي في سياق ابعاد الجبهة عن دورها الفاعل والوطني عن المشهد الفلسطيني من أجل تهيئة البيئة الملائمة لإعادة إنتاج نفس نهج التسوية المدمر.

ووجهت الجبهة الشعبية رسالة إلى السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية الفلسطينية جاء فيها "على السلطة أن تتخذ قرارًا واضح وجدي بوقف كل أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال الإسرائيلي".