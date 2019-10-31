تشهد أسعار الدواجن واللحوم والأسماك الطازجة اليوم الخميس 31/10/2019، استقراراً في أسعارها في السوق المحلي في قطاع غزة. وفق مصادر اقتصادية.

وقد سجل سعر كيلو الدجاج 11 شيكل، فيما طبق البيض: 13 شيكل، والصدر: 23 - 24 شيكل، والفخذ: 12 شيكل، أما الجناح: 8 شيكل، الكبدة: 18 شيكل، الحبش: 12 شيكل.

فيما بلغت أسعار اللحوم الطازجة حيث العجل بتلو: 40 شيكل، والعجل الكبير: 35 شيكل.

أما الأسماك الطازجة، فبلغت سمك التونة: 35 شيكل، والغمبري: 60 -65 شيكل ، سردينة: 25 شيكل، بكلا ميرنا: 25 - 30 شيكل، سلطعون (بكسة) 25 - 30 شيكل، دنيس (برك): 40 شيكل، مليطا: 30 شيكل، سلطان إبراهيم: 40 شيكل ، بوري: 25 - 30 شيكل ، غزلان: 25 - 30 شيكل، كلاماري: 25 شيكل، سلفوح: 25 - 30 شيكل.

وتعد أسعار الدواجن واللحوم والأسماك الطازجة، من الموضوعات التي تهم المواطن الفلسطيني كمستهلك وكتاجر وكمزارع للدواجن والأسماك بشكل عام، حيث تتأثر أسعارها بالوضع الاقتصادي العام الذي يؤثر على الإنتاج والقدرة الشرائية.