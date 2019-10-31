الاحتلال يفشل في الإستيلاء على 37 دونماً من أراضي سلفيت

تمكنت هيئة مقاومة الجدر والاستيطان اليوم الخميس، من إفشال محاولة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على أرض في محافظة سلفيت.

وقال رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف ، ان الطواقم القانونية تمكنت من إفشال محاولة تزوير واستيلاء للاحتلال على 37 دونما في منطقة خلة حسان في بلدة بديا في محافظة سلفيت.

وبين عساف ان قضية أراضي سلفيت هي القضية الثالثة التي تكسبها الهيئة خلال العام الحالي، موضحاً ان الهيئة تمكنت من استعادة 850 دونما في الخمس سنوات الأخيرة، من أصل 1300 دونم، كان يخطط الاحتلال لبناء مدينة استيطانية عليها في المنطقة.