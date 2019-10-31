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خلال ستة أيام..أكثر من 100 قتيل و5000 جريح في تظاهرات العراق

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 08:41 - 31 أكتوبر 2019
تظاهرات العراق تظاهرات العراق
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قتل أكثر من 100 قتيل، وأصيب 550 جريح، خلال مواجهات تستمر منذ ستة أيام، في العراق وفق المفوضية العليا لحقوق الإنسان.

ووفقاً للمفوضية، فكانت حصيلة التظاهرات التي اجتاحت المدن العراقية وفاة 100 شخص وإصابة 5500 من المتظاهرين والقوات الأمنية".

كما اعتقلت الجهات الأمنية، 399 شخصا، لكنها أفرجت عن 343 منهم، فيما ألحق أضرار بـ 98 مبنى من الممتلكات العامة الخاصة.

وقد عادت التظاهرات يوم الجمعة الماضي في بغداد والمحافظات الجنوبية في العراق للمطالبة بتوفير الخدمات الأساسية وإصلاح العملية السياسية وتوفير فرص العمل ومكافحة الفساد.

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