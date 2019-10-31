بينهم اعتقال خالدة جرار .. الاحتلال يعتقل عددًا من المواطنين في الضفة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس 31/10/2019 عددًا من المواطنين في الضفة الغربية بينهم اعتقال خالدة جرار القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بعد مداهمة منزلها في مدينة رام الله.

وأفادت وسائل اعلام محلية أن قوات الاحتلال داهمت منزلي الأسيرين سامر العربيد ووليد حناتشة في مدينة رام الله، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان خلال عملية الاقتحام الإسرائيلية، والتي انتهت باعتقال كل من الكاتب والأسير السابق علي جرادات، وعمار صباح من قرية أم صفا، والأسير السابق وردة عبدة من كفر نعمة غربًا، إضافة إلى اعتقال خالدة جرار من منزلها في رام الله.

وفي مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة فقد اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين هم فادي أبو سرور، وعلاء حميدان، وأراز أكرم الوعرة، أما جنوب مدينة نابلس فقد اعتقلت قوات الاحتلال أحمد علي صبري.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت فجر أمس الأربعاء أكثر من 10 مواطنين بينهم أسرى محررون.

اعتقال خالدة جرار هو تأكيد على استمرار قوات الاحتلال في سياستها ضد القيادات الفلسطينية بهدف كسر ارادتهم حيث اعتقلت خالدة جرار أكثر من مرة خلال العام الجاري، وهي قيادية في الجبهة الشعبية وتنشط في مجال حقوق الانسان.