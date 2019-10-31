تتوقع دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية حالة الطقس اليوم 31/10/2019 حيث يكون الجو خريفيًا ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، اما الرياح فهي شمالية غربية إلى شمالية شرقية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وأوضحت دائرة الأرصاد أن حالة الطقس الليلة ستكون باردة جدًا خاصة في المناطق الجبلية مع هبوب رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

ووفقًا لطقس فلسطين لإن حالة الطقس يوم الجمعة 1/11/2019 ستشهد انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الأجواء خريفية باردة نسبياً صباحاً، وتكون الأجواء غائمة جزئياً مع فرصة لهطول زخات محلية متفرقة في بعض المناطق، مشيرة إلى أن ساعات المساء والليل تعود الأجواء لتصبح باردة نسبياً خصوصاً في المناطق الجبلية.

تعرف على درجات الحرارة اليوم الخميس 31/10/2019 وفقًا لطقس فلسطين.

رفح 26

غزة 25

بئر السبع 27

الخليل 19

بيت لحم 21

القدس 20

رام الله 20

اريحا 29

سلفيت 21

يافا 25

قلقيلية 25

نابلس 22

طوباس 27

طولكرم 24

جنين 25

الناصرة 22

حيفا 24

طبريا 28

صفد 19