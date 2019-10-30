ليفربول و آرسنال يلتقيان على ملعب انفيلد مساء اليوم

من المقرر أن يستضيف نادي ليفربول الانجليزي الذي يضم اللاعب المصري المحترف محمد صلاح، مساء اليوم الأربعاء 30/10/2019، نظيره الانجليزي آرسنال على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

ويتصدر ليفربول الدوري الانجليزي الممتاز، بعدما انتزع فوزا مثيرا من ضيفه توتنهام، في المواجهة المثيرة التي أقيمت بينهما الأحد الماضي، على نفس الملعب.

ولم يتذوق ليفربول الذي يض النجم المصري محمد صلاح مرارة الهزيمة على مدار المباريات الستة التي خاضها أمام آرسنال بعدما فاز في أربع مباريات وتعادل في مباراتين.