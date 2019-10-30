اشتية: الحكومة ماضية في الانفكاك الاقتصادي ومتمسكة بمقاطعة العجول

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الحكومة ذاهبة إلى أبعد من مقاطعة العجول مع الاحتلال الاسرائيلي، مضيفاً أن هناك خطوات جديدة في طريق الافكاك الاقتصادي عن الاحتلال االاسرائيلي.

وأضاف اشتية : "في ظل انسداد الأفق السياسي، عملت الحكومة على مجموعة من الدراسات، بدأت بالانفكاك التدريجي عن العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي ، والذي ارتكز على عدة مفاصل أهمها، تعزيز المنتوج الوطني، والاستيراد المباشر من العالم". مضيفاً أن الحكومة ستلجأ للعمق العربي و مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في كل الصادرات إلى الضفة الغربية لسيطرته على المعابر، وفقاً لبروتوكولات موقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال أبرزها بروتوكول باريس الاقتصادي، إضافة إلى أن الاحتلال يجبي أموال الضرائب على البضائع الواردة ومن ثم يحولها للسلطة.

ودعا اشتية في كلمته التي ألقاها خلال حفل الذكرى 25 عاما لتأسيس معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، المركز إلى المساهمة في عمل دراسات حول الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال. مؤكداً أن الحكومة ستقدم مساهمة سنوية للمعهد لكي يبقى بقعة مشرقة في البحث الاقتصادي.

وكشف اشتية، أن الحكومة ستلجأ إلى اعتماد الدفع الالكتروني لتكون جميع المدفوعات الكترونياً ، وخلال الأيام القادم ستطلق "مناقصة" للدفع الإلكتروني، إضافة إلى أنه في المرحلة القادمة سوف تتم دراسة الذهاب إلى العملة المشفرة.