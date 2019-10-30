ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

اشتية: الحكومة ماضية في الانفكاك الاقتصادي ومتمسكة بمقاطعة العجول

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:18 - 30 أكتوبر 2019
محمد اشتية محمد اشتية
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، أن الحكومة ذاهبة إلى أبعد من مقاطعة العجول مع الاحتلال الاسرائيلي، مضيفاً أن هناك خطوات جديدة في طريق الافكاك الاقتصادي عن الاحتلال االاسرائيلي.

وأضاف اشتية : "في ظل انسداد الأفق السياسي، عملت الحكومة على مجموعة من الدراسات، بدأت بالانفكاك التدريجي عن العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي ، والذي ارتكز على عدة مفاصل أهمها، تعزيز المنتوج الوطني، والاستيراد المباشر من العالم". مضيفاً أن الحكومة ستلجأ للعمق العربي و مقاطعة البضائع الإسرائيلية.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يتحكم في كل الصادرات إلى الضفة الغربية لسيطرته على المعابر، وفقاً لبروتوكولات موقعة بين السلطة الفلسطينية والاحتلال أبرزها بروتوكول باريس الاقتصادي، إضافة إلى أن الاحتلال يجبي أموال الضرائب على البضائع الواردة ومن ثم يحولها للسلطة.

ودعا اشتية في كلمته التي ألقاها خلال حفل الذكرى 25 عاما لتأسيس معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني "ماس"، المركز إلى المساهمة في عمل دراسات حول الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال. مؤكداً أن الحكومة ستقدم مساهمة سنوية للمعهد لكي يبقى بقعة مشرقة في البحث الاقتصادي.

وكشف اشتية، أن الحكومة ستلجأ إلى اعتماد الدفع الالكتروني لتكون جميع المدفوعات الكترونياً ، وخلال الأيام القادم ستطلق "مناقصة" للدفع الإلكتروني، إضافة إلى أنه في المرحلة القادمة سوف تتم دراسة الذهاب إلى العملة المشفرة.

الأكثر مشاهدة

متعلقات