الإدارة الأمريكية: حزمة عقوبات جاهزة للتطبيق ضد تركيا وقت الحاجة

أعلن مصدر مسؤول في الحكومة الأمريكية أن لدى الحكمة لائحة عقوبات جاهزة يمكن فرضها على تركيا وقت الحاجة، مستبعدا استخدامها في الوقت الراهن لرضى الادارة الامريكية عن الوضع الحالي.

وأوضح وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين :" إن لائحة العقوبات الجاهزة لتركيا يمكن استخدامها في حالة الضرورة، لافتاً إلى أن الادارة الامريكية راضية حتى الان عن وقف اطلاق النار في سوريا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وقال منوتشين، إن الولايات المتحدة كانت ستفرض عقوبات مالية على أنقرة، فيما لو لم تنجح المفاوضات التي أجراها نائب الرئيس الأمريكي مارك بنيس مع أردوغان.