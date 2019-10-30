تحديد موعد الانتخابات الجزائرية

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الأربعاء 30/10/2019، موعد الانتخابات الرئاسية.

وذكر، قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في وقتها المحدد في 12 ديسمبر القادم، معتبراً أن إجراء الانتخابات الرئاسية القادمة هدف أسمى.

وحذر قايد صالح "كل من يحاول التشويش وتعكير صفو هذا الاستحقاق الهام، وستكون العدالة لهم بالمرصاد من خلال التطبيق الصارم للقانون".

وأكد أن "كافة الضمانات المتعلقة بالانتخابات قد تم توفيرها وكل شيء على ما يرام، ولا مجال لأن يدعي أي كان بأن الظروف غير مواتية".

وأعلن رئيس الدولة المؤقت في الجزائر عبد القادر بن صالح في 15 سبتمبر الماضي إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 ديسمبر المقبل بعد فشل إجرائها لمرتين متتاليتين في 11 أبريل و4 يوليو الماضيين، بعد رفض الحراك الشعبي والمعارضة لذلك.

وتتولى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تحضير وإدارة كل مراحل العملية الانتخابية.

وتتكفل هذه السلطة المكونة من 50 عضوا برئاسة وزير العدل الأسبق محمد شرفي، باستقبال ملفات الترشح لانتخابات الرئاسة والفصل فيها.