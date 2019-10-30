تنويه مهم لموظفي غزة حول المستحقات

نوهت وزارة المالية، لـموظفي غزة، إلى أنها ستعيد تفعيل خدمة الاستفادة من المستحقات للرسوم الجامعية للمرة الثالثة على موقع وزارة المالية

وقالت الوزارة في بيان صحفي:" نظرا للطلب المتزايد ومن باب إتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من الزملاء موظفي غزة للاستفادة ننوه إلى أنه سيتم إعادة تفعيل خدمة الاستفادة من المستحقات للرسوم الجامعية للمرة الثالثة على موقع وزارة المالية من هنا.

وبينت أن التفعيل لـموظفي غزة سيكون مفتوحاً اعتباراً من اليوم الأربعاء 30/10/2019 وحتى الساعة 1:30م من دوام يوم الأحد القادم 3/11/2019.