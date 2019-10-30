الإعلان عن اتفاق يُنهي أزمة مستشفى المطلع

انتهت اليوم الأربعاء 30/10/2019، أزمة مستشفى المطلع في القدس المحتلة، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة.

وأعلنت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، عقد مع إدارة مستشفى المطلع، انتهاء الأزمة والتوصل لاتفاق، مؤكدةً دعم ومساندة مستشفيات القدس بشكل كامل.

وأكدت الكيلة، أن الأمور ستعود إلى طبيعتها في مستشفى المطلع.

وحول الاجتماع، فقد تركز على سبل دعم المستشفيات المقدسية لضمان استمرار وتطوير عملها، وليس فقط التعامل مع التحديات الآنية التي تواجهها، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

جدير بالذكر، أن أزمة لاحت في الأفق بين حكومة محمد اشتيه وإدارة مستشفى المطلع حول دعمها والميزانية المقدمة لها، كان له الأثر البالغ على تقديم الخدمة للمرضى خاصةً مرضى السرطان.