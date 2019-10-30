من هي أفضل جامعة فلسطينية..؟

حققت جامعة النجاح الوطنية، انجازاً كبيراً بحصولها على المركز الأول كأفضل جامعة فلسطينية، وفقاً للتصنيف العالمي للجامعات QS.

ويعد هذا التصنيف هو سنوي لأفضل 800 جامعة في العالم، حيث حازت الجامعة على المركز الـ46 عربياً.

وأوضح ماهر النتشة، رئيس جامعة النجاح الوطنية ماهر النتشة، أن جامعته تقدمت أربعة مراكز مقارنة بالعام الماضي، لتكون بذلك الجامعة الفلسطينية الوحيدة ضمن قائمة أفضل 50 جامعة عربية.

وبالنسبة لنتائج التصنيف، فقد أظهر أن أداء الجامعة التي تضم نحو 24 ألف طالب وطالبة، خلال العام الجاري أعلى من المتوسط الحسابي لأداء الجامعات العربية بنسبة 9% في جميع المعايير، وأعلى من المتوسط الحسابي لأداء الجامعات الفلسطينية الأخرى بنسبة 40% ما أعطاها الصدارة والتمييز على مستوى الوطن.

وبين، أنه ومنذ العام 2015 تقدمت الجامعة 15 مركزا في التصنيف ذاته، حيث تأهلت 131 جامعة من بين الجامعات العربية التي تنافست في التصنيف، من ضمنها ست جامعات فلسطينية، للتنافس ضمن عشرة معايير تعتمدها مؤسسة التصنيف.