الجهاد تعزي بوالدة الأسير محمد حسين وتهنئ بسلامة الغول من سجن السلطة

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي منزل عائلة الأسير المجاهد محمد يوسف عطية حسين (الغول) لتقديم واجب العزاء، بوفاة والدته.

وقد توفيت الغول أمس الثلاثاء بمدينة جنين شمال الضفة المحتلة، بعد صراع مع مرض السرطان.

وفي كلمة له في العزاء قدم القيادي في حركة الجهاد الشيخ خضر عدنان التعازي لنجلها الأسير سائلا الله تعالى الحرية له وللأسرى من سجون الاحتلال.

وفي سياق منفصل، توجه وفد الجهاد لزيارة الأسير المحرر صهيب الغول لتهنئته بالسلامة والإفراج من سجن الوقائي في جنين، حيث اعتقل منذ فترة من قبل جهاز الأمن الوقائي..

والغول من محرري حركة الجهاد الإسلامي وسبق أن تم اعتقاله لسنوات من قبل قوات الاحتلال الصهيوني كان اخرها لقرابة الثلاث سنوات.

ومازالت تواصل الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة اعتقال ستة من مجاهدي ومحرري حركة الجهاد الإسلامي في مخيم جنين، حيث تحتجزهم في ظروف اعتقالية صعبة بسجن أريحا سيء الصيت والسمعة، وتمنع عائلاتهم من زيارتهم أو الاتصال بهم.