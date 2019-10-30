إذا كنت صحفي.."فإسرائيل" متهمة بالتجسس على رسائل "واتساب"

تواجه "إسرائيل" تهمة اختراق خدمة تطبيق "الواتساب"، الذي يعني بتبادل الرسائل، في سبيل التجسس على مئات الصحفيين والنشطاء والحقوقيين.

وقد أقام التطبيق دعوى ضد مجموعة "إن.إس.أو." الإسرائيلية للمراقبة الإلكترونية أمام محكمة فيدرالية في كاليفورنيا، فيما نفت الشركة هذه الاتهامات.

وادعت الشركة، أن التقنيات التي تعمل عليها ساعدت في إنقاذ حياة الآلاف على مدار السنوات الماضية، وغير مصممة للتجسس على الآخرين.

وفي وقت سابق، أعلنت خدمة تطبيق واتساب أنه لاحظ خلال الأشهر الماضي هجوم الكتروني سيبراني شديد التعقيد يستغل ثغرة في خاصية الاتصال المرئي، حيث تعرض على مدار 14 يوما تعرض أكثر من 1400 جهاز لهجمات في 20 دولة.