وفد من الجهاد يؤم منزل ذوي الشهيد جهاد السحو زكارنة في ذكراه

زار وفد من حركة الجهاد الإسلامي، عائلة الشهيد المجاهد جهاد محمد زكارنة (السحو)، من بلدة قباطية بمدينة جنين شمال الضفة المحتلة.

وتأتي الزيارة على شرف الذكرى السنوية الرابعة عشر لاستشهاد المجاهد جهاد مع رفيق دربه الشهيد المجاهد أرشد كميل، بعد صمود بطولي واشتباك عنيف مع الوحدات الصهيونية الخاصة في بلدة قباطية بتاريخ 30/10/2005م.

بدوره ذكَر خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد، للحضور صبر والدة الشهيد الخالة "أم ثائر" التي قدمت ثلاثة من أبنائها شهداء وهم ثائر وجهاد وعز الدين وقضى أخويها شهيدين وهما الاستشهادي الأول بقباطية في انتفاضة الأقصى أحمد بكر نصر وعبد الرزاق نصر.





