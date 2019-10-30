لبنان تعود للحياة تدريجياً وتفتح طرقاتها المغلقة

فتح الجيش اللبناني صباح اليوم الأربعاء 30/10/2019 الطرقات التي أغلقها المحتجون منذ 13 يوما مع بدء الاحتجاجات الشعبية .

ودفع الجيش اللبناني بتعزيزات مكثفة لمعظم الطرقات الرئيسية ، وقام بإزالة العوائق والخيام من وسط الطرقات.

وقالت وكالة الوطنية للإعلام، ان الجيش اللبناني فتح فتحت أوتوستراد غزير بالاتجاهين وقاموا بمواكبة إزالة الخيم عن مسلكي الأوتوستراد في البترون (شمال).

وعن منطقة عالية ، قالت الوكالة أن الطريق الدولية في منطقة عاليه (جبل لبنان) مفتوحة لجميع السيارات بعد إزالة العوائق ووقف الاعتصامات، في حين تواصل المدارس الرسمية والخاصة اغلاق ابوابها.

وبشأن منطقة الكورة في (الشمال) ، قالت الوكالة الوطنية ان الجيش فتح معظم الطرق في باستثناء أوتوستراد البالما وطريق البحصاص، كما تم فتح الطرق بالتفاهم مع المعتصمين معظم

أما في صيدا (جنوب) فشهدت الشوارع الرئيسية والفرعية اليوم حركة سير طبيعية باستثناء ساحة الاعتصام عند دوار إيليا المقفل من جهاته الأربع.

وفتحت الإدارات والمؤسسات الرسمية في سراي صيدا الحكومي أبوابها لاستقبال معاملات المواطنين، كما عادت الحركة إلى المحال في السوق التجارية في المدينة، إلا أن المصارف لا تزال مقفلة التزاما بقرار جمعية المصارف، وكذلك المدارس والجامعات والمعاهد التزمت بقرار وزير التربية والتعليم العالي بإغلاق أبوابها.