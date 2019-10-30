قيمة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية لشهر أكتوبر

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية احمد مجدلاني اليوم الاربعاء 30/10/2019، عن نسبة رواتب موظفي السلطة الفلسطينية عن شهر أكتوبر الماضي والمقرر صرفها خلال أيام.

وقال مجدلاني ان الرواتب ستصرف كاملةً بالإضافة الى باقي مستحقات شهر 7 وستصرف في غزة كالضفة ، رافضاً الاعتراف ان النسبة التي تصرف لموظفي غزة 70% ، رغم التأكيدات على الارض ، موضحاً ان قرار المساواة بين غزة والضفة من الحكومة .

مقابلة مجدلاني كاملة للحديث عن الشؤون والرواتب والمقطوعة رواتبهم و2005

وبشأن معالجة موظفي التقاعد المالي ، قال :" القرار غير قانوني لابد من معالجته ولا يوجد شئ اسمه تقاعد مالي وسيتم معالجته قريباً"، وخاصة لموظفي الصحة والتعليم القائمين في عملهم ، مبيناً ان المعالجة ستتم فمن يستحق التقاعد سيتم تقاعده ومن لا يستحق سيتم المعالجة ، مرجحاً ان يكون سبب تأخير معالجة هذا الملف الوضع المالي للحكومة .

وعن موظفي تفريغات 2005 ، قال ان الموضوع مقعد ، موضحاً انهم ستقاضوا رواتبهم كالشهر الماضي ، وعن رواتب الموظفين المقطوعة قال ان هناك العديد الموظفين الذين ستعود لهم الرواتب الاشهر القادمة