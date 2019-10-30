تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الأربعاء 30/10/2019، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات و الشوارع الرئيسية.

ودعت الإدارة العامة لشرطة المرور، قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة آمان و كافية، مذكرةً بأن عدم الإلتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر .

ونوهت إلى أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

ووجهت حديثها للسائق:"في حالة وقوع الحوادث بادر بتحريك سيارتك لأقرب موقف ضماناً لانسيابية الحركة المرورية ، علماً بأنه يمكنك التواصل مع العمليات المركزية.

وبشأن الحوادث، فبينت الإدارة أنه سجل لدى مكاتب تحقيقات حوادث الطرق في المحافظات الجنوبية للوطن خلال 24 ساعة الماضية حادث سير واحد فقط نتج عنه إصابة واحدة إلى جانب الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.