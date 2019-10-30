عاصرت الحربين الأولى والثانية..وفاة أكبر معمرة في العالم

توفيت اليوم الاربعاء ، أكبر معمرة في العالم بحسب موسوعة الأرقام القياسية " جينيس " في منطقة أسترخان الروسية ، وعاصرت المعمرة فترة روسيا القيصرية والحربيــن العـــالميتين الأولى والثانية .

ودخلت الروسية تازيليا بيسمبييفا ضمن موسوعة الأرقام القيساية " جينيس " كأكبر معمرة على وجه الأرض عن عمر يناهز 125 عاما.

وولدت المعمرة الروسية في عام 1896، لتعيش فترة الثورات والحربين العالميتين الأولى والثانية، وفترة انهيار الاتحاد السوفيتي، وتعتبر بيسمبييفا أكبر معمرة على وجه الأرض.

وأشارت موسوعة "جينيس" للأرقام القياسية بأن أقدم معمر قد توفي عن عمر ناهز الـ122 عاما و 164 يوما، وهي الفرنسية جين كالمان، وبحسب الموسوعة، فإن الرقم القياسي الآن هو بحوزة الياباني كين تاناكا، البالغ من العمر 116 سنة.