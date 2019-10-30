رسالة من الأسير مصعب هندي المضرب عن الطعان لليوم (39)

أكدت مـؤســسـة مهـجـة الـقـدس للـشـهـداء والأسـرى والجرحى اليوم الاربعاء 30/10/2019، أن الأسير مصعب توفيق محمد هندي (29 عاماً) من بلدة تل قضاء مدينة نابلس، مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم (39) على التوالي رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تحويله للاعتقال الإداري بدون أن يوجه له أي اتهام.

وأفاد الأسير مصعب هندي في رسالة وصلت مهجة القدس نسخةً عنها أنه مازال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام بمعنويات عالية وإرادة قوية رفضاً للاعتقال الإداري التعسفي، وهو يقبع حالياً في سجن عزل الرملة ويتواجد معه بنفس الزنزانة الأسير المضرب عن الطعام أحمد زهران.

وأشار الأسير هندي في رسالته التي وصلت مهجة القدس إلى أنه يعاني من دوخة شديدة في حال قيامه بأي حركة حتى ولو كانت بسيطة، وصعوبة شديدة في التنفس، وصداع قوي جداً وجفاف في الحلق، وهزال وضعف عام في جسده، وآلام في الظهر والمفاصل، ونزل وزنه بشكل كبير حيث يقدر وزنه حالياً بحوالي 60 كيلو، وهو يشرب حوالي ثلاثة لتر من الماء فقط يومياً، ولا يجري أية فحوصات ولا يتناول أي مدعمات، وبالرغم من التراجع في حالته الصحية إلا إن سلطات الاحتلال لم تستجيب حتى اللحظة لمطالبه العادلة بوقف اعتقاله الإداري، واكتفت ما يسمى محكمة عوفر الصورية الصهيونية بتحديد موعد لنظر الاستئناف المقدم من محامية الدفاع عنه بتاريخ الرابع من نوفمبر القادم.

وأوضحت مهجة القدس أن قوات الاحتلال الصهيوني اعتقلته بتاريخ 04/09/2019م. وأعلن إضرابه المفتوح عن الطعام بتاريخ 22/09/2019م رفضاً لقرار سلطات الاحتلال الصهيوني تحويله للاعتقال الإداري التعسفي بدون أن يوجه له اتهام، وهو متزوج وأب لطفلين، وله عدة اعتقالات سابقة في سجون الاحتلال الصهيوني على خلفية عضويته ونشاطاته في صفوف حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، وآخر اعتقال له خاض إضراباً مفتوحاً عن الطعام لمدة 31 يوماً رفضاً لاستمرار اعتقاله الإداري حيث بدأ بتاريخ 14/03/2018 وعلقه بتاريخ 13/04/2018 بعد استجابة سلطات الاحتلال لتحديد سقف اعتقاله الإداري.