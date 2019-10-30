​​​​​​​نقل الاسيرة "هبة اللبدي" للمشفى في يومها الـ37 للإضراب

أكد نادي الأسير اليوم الاربعاء ، نقل الاسيرة "هبه اللبدي" المضربة عن الطعام لليوم "37" على التوالي الى المستشفى بصورة عاجلة بعد تدهور حالتها الصحية .

وقال المحامي رسلان محاجنة انه تم نقل الأسيرة هبه اللبدي بشكل عاجل مجدداً إلى مستشفى "بني تسيون" بعد تدهور حالتها الصحية ، وخاصة انها تواصل إضرابها عن الطعام لليوم 37.

ويواصل أربعة أسرى اضرابهم المفتوح عن الطعام احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري دون اي محاكمة أو توجيه اي تهمة ضدهم.

حيث يواصل الأسير المقدسي إسماعيل علي من بلدة أبو ديس، والمضرب منذ (100) يوماً على التوالي، مع ثلاثة أسرى آخرين في معتقلات الاحتلال" الإسرائيلي" إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري.

وبحسب هيئة الأسرى، فإن الأسرى الثلاثة الآخرين هم: الأسير أحمد زهران المضرب منذ (39) يوماً، والأسير مصعب الهندي منذ (37) يوماً، والأسيرة هبة اللبدي منذ (37) يوماً.

وتشدد وتضيق ما يسمى بإدارة مصلحة سجون الاحتلال على الأسرى المضربين.

ويناشد ذوي الأسرى المضربين كافة المواطنين والمؤسسات الحقوقية والجمعيات التي تعنى بشؤون الأسرى الوقوف إلى جانب أسراهم، حيث أبدوا عدم رضاهم عن مستوى التحرك الشعبي لنصرة الأسرى.