احتجاجات ومظاهرات متواصلة في العراق ومهاجمة منزل أمين عام مجلس الوزراء

تتواصل الاحتجاجات والمظاهرات العراقية ، لليوم السادس على التوالي ، حيث اقدم عدد من المتظاهرين صباح اليوم الاربعاء ، على مهاجمة منزل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، ومنازل لأعضاء في البرلمان بمحافظة ذي قار، مما أدى الى وقوع إصابات خلال مناوشات مع قوات الامن .

وقالت مصادر امنية في شرطة ذي قار، إن محتجين أضرموا النار في منزل النائب ناصر تركي، وحاولوااقتحام منزل الأمين العام لمجلس الوزراء في مدينة الشطرة، مشيرا إلى أن قوات الأمن أطلقت الرصاص لإبعاد المحتجين مما أوقع 8 إصابات.

وفرضت قوات الأمن حظرا شاملا محافظة ديالى شرقي البلاد يبدأ صباح الأربعاء.

وقال نقيب الشرطة حبيب الشمري ان فرض حظر التجوال تزامن مع هجوم بقذائف صاروخية تعرض له سجن يضم معتقلين من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” وسط المحافظة.

الاحتجاجات التي بدأت منذ الجمعة الماضية خلّفت نحو93 قتيلا على الأقل وإصابة آلاف آخرين بجروح.