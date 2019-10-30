"إسرائيلي"متسلل للأردن صيد ثمين للمبادلة و"مرعي" و"اللبدي" في الإنتظار

تشهد العلاقات الاردنية "الاسرائيلية" حالة من التوتر بين الطرفين بسبب مماطلة الجانب "الاسرائيلي" في حل قضية الاسرى المعتقلين في سجونها ، ليدخل الجندي "الاسرائيلي" المتسلل للأرضي الاردنية كصيد ثمين لحل قضية الأسيرين العالقين .

"إسرائيلي" مجهول الهوية دخل الأراضي الأردنية بصورة غير شرعية فوصفته وزارة الخارجية في بيان لها بـ"متسلل" ، في حين اعتبره أركان البرلمان الأردني بضرورة اعتباره “أسيرا إسرائيليا” يتطلب مبادلته بالأسرى الأردنيين الذين ترفض سلطات الاحتلال الإفراج عنهم من سجونها.

نضال طعاني ممثل لجنة الخارجية في البرلمان الاردني استبعد حصول تبادل اسرى بين بلاده و"اسرائيل"، رغم إصرار المخابرات "الاسرائيلية" على عدم الإفراج عن الأسيرين الأردنيين عبد الرحمن مرعي وهبة اللبدي، وهما أسيران أصبحت قضيتهما قضية رأي عام في الساحة الشعبية الأردنية.

عضو البرلمان خليل عطية تبنى قضية الأسيرين اللبدي ومرعي ، سارع ومن القاهرة لمطالبة حكومة بلاده بعدم تسليم أو إعادة المتسلل الاسرائيلي الا في حال مبادلته بجميع الأسرى الأردنيين في سجون الاحتلال بما في ذلك المحكومين والموقوفين، وتابع الإفراج عن جميع الاردنيين هو المطلب الان ، حيث يوجد في سجون الاحتلال 22 اردنياً على الأقل.

وعاد استبعد ممثل لجنة الخارجية في البرلمان الاردني نضال طعاني استبعاد حصول تبادل اسرى بين بلاده و"إسرائيل"، مشيرا إلى أن التحفظ على المتسلل الاسرائيلي وإدارة مفاوضات هو الممكن.