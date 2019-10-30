بالأسماء : اعتقالات واسعة بالضفة تطال عدداً من المواطنين بينهم محررون

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، فجر اليوم الاربعاء ، عدد من المواطنين بينهم محررون من انحاء متفرقة من الضفة المحتلة ، بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال حولت جميع المعتقلين الي جهة غير معلومة ، للتحقيق معهم ، وعرف من بين المعتقلين ، المحرر محمد عيسى حسين- المزرعة الغربية شمال رام الله

، الشيخ رياض أحمد الجواعدة- سِكّة جنوب الخليل ، الفتى محمد رفعت الصليبي- بيت أمر شمال الخليل ، المحرر فادي إبراهيم شاهين- دورا جنوب الخليل ، نور إبراهيم شاهين- دورا

شادي إبراهيم شاهين- دورا ، قاسم الشيخ- مراح رباح قرب بيت لحم ، خليل قاسم الشيخ- مراح رباح ، ربيع فرح أبو النواس- سنجل شمال رام الله ، يزن إبراهيم مرار- بيت دقو شمال غرب القدس ، طارق عيسى علي حسين- بيت دقو ، موسى علي حسين- بيت دقو ، سعيد مصطفى داود- بيت دقو.