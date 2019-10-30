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بالأسماء : اعتقالات واسعة بالضفة تطال عدداً من المواطنين بينهم محررون

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:18 - 30 أكتوبر 2019
اعتقالات اعتقالات
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اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ، فجر اليوم الاربعاء ، عدد من المواطنين بينهم محررون من انحاء متفرقة من الضفة المحتلة ، بعد مداهمات واسعة لمنازل المواطنين .

وقال شهود عيان ان قوات الاحتلال حولت جميع المعتقلين الي جهة غير معلومة ، للتحقيق معهم ، وعرف من بين المعتقلين ، المحرر محمد عيسى حسين- المزرعة الغربية شمال رام الله

، الشيخ رياض أحمد الجواعدة- سِكّة جنوب الخليل ، الفتى محمد رفعت الصليبي- بيت أمر شمال الخليل  ، المحرر فادي إبراهيم شاهين- دورا جنوب الخليل ،  نور إبراهيم شاهين- دورا

شادي إبراهيم شاهين- دورا  ، قاسم الشيخ- مراح رباح قرب بيت لحم  ، خليل قاسم الشيخ- مراح رباح  ، ربيع فرح أبو النواس- سنجل شمال رام الله ، يزن إبراهيم مرار- بيت دقو شمال غرب القدس  ، طارق عيسى علي حسين- بيت دقو ، موسى علي حسين- بيت دقو ، سعيد مصطفى داود- بيت دقو.

 

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