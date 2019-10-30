إصابة خطيرة لفتاة برصاص الاحتلال قرب الحرم الإبراهيمي بالخليل

أصيبت فتاة فلسطينية ،صباح اليوم الاربعاء, 30/10/2019 ،برصاص الاحتلال "الاسرائيلي" بعد ان اطلقت قوات الاحتلال النار تجاه فتاة قرب مدخل الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل.

وزعم الاحتلال انه اطلق النار تجاه فتاة فلسطينية، حاولت تنفيذ عملية طعن عند مدخل الحرم الإبراهيمي في الخليل.

وقالت قوات الاحتلال أنّ فتاة فلسطينية معها سكين، اقتربت من إحدى نقاط الجيش "الإسرائيلي قرب الحرم الإبراهيمي بزعم محاولتها الطعن وتم إطلاق النار عليها.

شهود عيان اكدوا ان الفتاة ملقاه على الأرض دون معرفة مصيرها، وتمنع الطواقم الطبية من الاقتراب منها ...يتبع