طقس فلسطين اليوم الاربعاء 30/10/2019-الامطار تعود الجمعة

يكون طقس فلسطين اليوم الاربعاء30/10/2019، خريفياً مع بقائها اقل من معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا.

وذكر موقع طقس فلسطين، أن هذه الليلة يكون الجو بارداً خاصة في المناطق الجبلية ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون طقس فلسطين غدا الخميس ، الجو خريفيا، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يكون الجو خريفيا، و يطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق الشمالية ، والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

وشهد طقس فلسطين بداية الأسبوع، منخفضاً جوياً تشكلت فيه السيول والفيضانات في الأودية والمناطق المنخفضة، فيما حذرت دائرة الأرصاد الجوية، من شدة سرعة الرياح، ومن خطر الانزلاق على الطرقات، ومن تدني مدى الرؤيا الافقية".