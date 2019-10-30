أسعار صرف العملات مقابل الشيكل 30/10/2019

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الشيقل اليوم الاربعاء 30/10/2019، ثباتاً في سعر صرفه ، بعد ارتفاع دام لعدة ايام ، في حين جاءت باقي أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم على النحو التالي :

أسعار صرف الدولار الأمريكي : 3.53 شيكل

أسعار صرف الدينار الاردني: 4.97شيكل

أسعار صرف اليورو الاوروبي: 3.91شيكل

أسعار صرف الجنيه المصري: 0.21شيكل

ويشار الى أن سعر صرف الدولار مقابل الشيقل يشهد حالة من الترنح بين الإرتفاع والانخفاض ، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشهدها الاراضي الفلسطينية ، في ظل استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي .