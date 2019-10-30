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أسعار صرف العملات مقابل الشيكل 30/10/2019

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 08:10 - 30 أكتوبر 2019
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يشهد سعر صرف الدولار مقابل الشيقل اليوم الاربعاء 30/10/2019، ثباتاً في سعر صرفه ، بعد ارتفاع دام لعدة ايام ، في حين جاءت باقي أسعار صرف العملات مقابل الشيقل اليوم على النحو التالي :

أسعار صرف الدولار الأمريكي : 3.53 شيكل

أسعار صرف الدينار الاردني:  4.97شيكل

أسعار صرف اليورو الاوروبي: 3.91شيكل

أسعار صرف الجنيه المصري: 0.21شيكل

ويشار الى أن سعر صرف الدولار مقابل الشيقل يشهد حالة من الترنح بين الإرتفاع والانخفاض ، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تشهدها الاراضي الفلسطينية ، في ظل استمرار قوات الاحتلال الاسرائيلي .

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