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الاحتلال يكتفى بفرض الخدمة المجتمعية على قاتل الطفل عثمان حلس

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:09 - 29 أكتوبر 2019
صورة لحظة استهداف الاحتلال للطفل عثمان حلس صورة لحظة استهداف الاحتلال للطفل عثمان حلس
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قضت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم الثلاثاء، بفرض الخدمة المجتمعية لمدة شهر على الجندي "الإسرائيلي" الذي اعترف بإطلاق النار على الفتى الفلسطيني عثمان حلس (15 عامًا) خلال مشاركته في مسيرات العودة في يوليو 2018.

ووفق القناة13  العبرية، فقد تم التوصل لصفقة بين الجندي القاتل ومكتب ما يسمى المدعي العسكري "الاسرائيلي"، يختزل عقوبة جريمة قتل الفتى حلس، بقيام الجندي بـ"الخدمة المجتمعية" لمدة شهر كعقوبة له على قتله الفتى الفلسطيني عثمان حلس.

واستشهد الطفل عثمان رامي حلس (15 عامً) برصاص الاحتلال الاسرائيلي قرب موقع "ملكة" شرق غزة في تاريخ 2018-07-13.

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