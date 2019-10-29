ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. سوا
  3. عرض الخبر

سيف ابو عاذرة.. من كلية الهندسة الى نصل الخناجر و السيوف!

  • فلسطين اليوم - غزة- خاص
  • 23:02 - 29 أكتوبر 2019
صانع سيوف9 صانع سيوف9
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

دفعت الظروف الاقتصادية الصعبة و الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاماً، الشاب سيف أبو عاذرة، 26 عاماً للبحث عن فرصة عمل يستطيع من خلالها أن يوفر على الأقل مصروفه اليومي، في ظل انعدام الفرص، و ارتفاع نسبة البطالة في صفوف الشباب.

 أبو عاذرة، و هو خريج هندسة سيارات من الكلية الجامعية بدأ شغفه بالخناجر منذ العام 2017، حيث دفعته الرغبة في حيازة خنجر للبحث عن طرق صناعته، فاستطاع من خلال اليوتيوب التعرف على طريقة لصناعة الخنجر، و بدأ يصنعه بنفسه.

و يقول المهندس أبو عاذرة في حديث لــ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" بأن هناك اقبال على من قبل هواة حيازة الخناجر، الا أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لا سيما أن ثمنه يتراوح ما بين 90 الى 100 شيكل.

و لفت الى أنه صنع خنجراً بسيطاً يصل سعره الى 20 شيكل لكي يكون في متناول الجميع، خصوصاً الذين لا يستطيعون شراء الخنجر الآخر.

و يستخدم أبو عاذرة في صناعة الخناجر نوابض السيارات القديمة و موريستا و فولاذ و حديد عادي، أما عن الأدوات التي يستخدمها للعمل فأوضح أنه يستخدم "الديسك و المقدح" فقط.

و يشكل انقطاع التيار الكهربائي بالإضافة الى قلة الإمكانات لتوسيع العمل تحديات يواجهها أبو عاذرة في عمله الذي يقوم به في ورشته الخاصة.

كما أشار الى أنه تعرض للإصابة في عينيه بسبب الشرار المتطاير من الديسك، و أجرى عدة عمليات جراحية لعينيه، لعدم وجود حماية لعينيه اثناء العمل سوى نظارة يستخدمها، لكنها لا توفر حماسة كاملة لعينيه من الشرار.

و يطمح أبو عاذرة لتوسيع مشروعه ليستطيع من خلاله تصنيع عدد أكبر من الخناجر، معبراً عن أمله في أن يتم مساعدته و غيره من أصحاب الحرف الفريدة و تقديم الدعم لهم لكي يطوروا افكارهم و يحولوها الى مشاريع توفر فرص عمل لآلاف الشباب العاطلين في قطاع غزة.

ويعاني نحو 2 مليون فلسطيني في قطاع غزة من أوضاع معيشية واقتصادية حرجة للغاية، جراء استمرار الحصار والانقسام الفلسطيني.

 و تشير الاحصائيات الرسمية الى ارتفاع نسبة الفقر بين سكان القطاع ، حيث وصلت إلى 65%، في حين وصلت نسبة البطالة إلى معدلات غير مسبوقة، في ظل استمرار الخصومات على رواتب موظفي السلطة الفلسطينية.

صانع سيوف14
صانع سيوف13
صانع سيوف12
صانع سيوف11
صانع سيوف10
صانع سيوف9
صانع سيوف8
صانع سيوف7
صانع سيوف6
صانع سيوف5
صانع السيوف4
صانع الخناجر2
صانع الخناجر
صانع الخناجر1
 

 

 

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات