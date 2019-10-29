عباس: نحرص على إجراء الانتخابات العامة وتوفير الفرص لاتمامها

قال الرئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يحرص على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وتوفير كل الفرص لإتمامها.

ويأتي ذلك عقب استقبال رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، والمدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وذلك بعد إجراء حنا ناصر لقاءات في الضفة وغزة .