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عباس: نحرص على إجراء الانتخابات العامة وتوفير الفرص لاتمامها

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 22:55 - 29 أكتوبر 2019
عباس12 عباس12
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قال الرئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يحرص على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وتوفير كل الفرص لإتمامها.

ويأتي ذلك عقب استقبال رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، والمدير التنفيذي للجنة الانتخابات هشام كحيل، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وذلك بعد إجراء حنا ناصر لقاءات في الضفة وغزة.

وحضر اللقاء، رئيس الوزراء محمد اشتيه، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، والمستشار القانوني علي مهنا.

 

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