عباس: نحرص على إجراء الانتخابات العامة وتوفير الفرص لاتمامها

قال الرئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يحرص على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وتوفير كل الفرص لإتمامها.
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16:41 - 22 أكتوبر 2019
قال الرئيس السلطة محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، أنه يحرص على إجراء الانتخابات العامة التشريعية والرئاسية وتوفير كل الفرص لإتمامها.