الصحة تنستنكر الاعتداء على مجمع فلسطين الطبي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، إن استمرار الاعتداء على المراكز الطبية والصحية أمر كارثي وخطير"، مطالبة بإنزال عقوبات رادعة على المعتدين الذين يعرضون المؤسسات الصحية وحياة المرضى للخطر.

وأضافت وزيرة الصحة مي الكيلة في بيان صحفي، عقب اعتداء خارجين عن القانون مساء اليوم على قسم الطوارئ في مجمع فلسطين الطبي والطواقم العاملة فيه، إضافة إلى اعتدائهم على شرطي أثناء محاولته حل الإشكال الحاصل هناك.

وأشارت الكيلة إلى أن اعتداء الخارجين عن القانون على المراكز الصحية يمثل انتهاكاً لحرمة المرضى وخصوصيتهم، ويعرضهم للخطر، إضافة إلى أنه انتهاك لحرمة المؤسسة الطبية التي كفل حمايتها القانون الدولي.

وأوضح بيان وزارة الصحة، أن 10 مرافقين لمريض دخل قسم الطوارئ في المجمع، اعتدوا على كوادر عاملة في القسم، بعد الطلب منهم إفساح المجال أمام الطواقم الطبية لتقوم بعملها دون إعاقة، مشيرا إلى انهم تهجموا على الموظفين ورجل شرطة، واعتدوا عليهم بالضرب.

وأكد البيان، أن هذا التصرف خارج عن تقاليد شعبنا ويرفضه الجميع، مشددا على أن الوزارة ستتابع قانونياً هذا الاعتداء وكل الاعتداءات التي جرت في مختلف المراكز الطبية.

وقالت وزيرة الصحة إن مجتمعنا ينبذ هذه التصرفات الشاذة عن أعرافنا وتقاليدنا، ويجب على كل المستويات الفلسطينية إدانة هذه الظاهرة الخطيرة.

وشكرت الكيلة قوات الأمن والشرطة ودورها الذي حال دون تطور الاعتداء، وعملها الدؤوب في خدمة وحماية المؤسسات الطبية والصحية.