رئيس القائمة المشتركة يطالب بإطلاق سراح اللبدي ومرعي

طالب رئيس كتلة القائمة المشتركة أحمد الطيبي، الاحتلال بإطلاق سراح الأسيرين الأُردنيين هبة اللبدي وعبد الرحمن مرعي بشكل فوري.

وقال الطيبي خلال خطاب له بالكنيست "الإسرائيلي": "إن هبة اللبدي اعتقلت إدارياً، والآن هي مضربة عن الطعام، وتدهورت حالتها الصحية وأُدخلت المستشفى بسبب ذلك".

وأضاف الطيبي، أن الاعتقال الإداري يعني أن لا دليل على أي تهمة ضد اللبدي ومرعي، مشيرًا إلى أن عبد الرحمن مرعي مريض بالسرطان ويتلقى العلاج، وهو معتقل منذ أيلول الماضي.

وأشار إلى أن القنصل الأُردني زار الأسيرين، مبينًا أن وزارة الخارجية الأُردنية طالبت بإطلاق سراحهما فوراً.

ولفت الطيبي أنه قدّم طلباً لزيارتهما في المعتقل، وما زال ينتظر رد وزارة الأمن الداخلي "الإسرائيلية".