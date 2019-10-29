البرغوثي: قرار مجلس بلدي أوسلو بمقاطعة مستعمرات الاحتلال انتصار جديد

قال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن مجلس بلدي أوسلو اتخذ قرارا، رغم كل الضغوطات "الإسرائيلية"، بمقاطعة المستعمرات الاستيطانية ومنع المنتجات الخاصة بها.

وأضاف البرغوثي في تصريحات صحفية، أن أوسلو التي يقود بلديتها ائتلاف حزبي اليسار والخضر أصبحت سادس مدينة نرويجية تقاطع المستعمرات "الاسرائيلية" والتي تدعم بذلك حركة المقاطعة وفرض العقوبات النرويجية.

وشدد على أن تكريس منظومة الأبرتهايد العنصرية "الاسرائيلية" يعمق عزلة "إسرائيل" ويستفز مشاعر الشعوب التي تؤمن بحقوق الإنسان وقيم العدالة والحرية.