اعلام الاحتلال: إصابة جندي "اسرائيلي" بجراح متوسطة

أكدت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الثلاثاء أن جندياً من جيش الاحتلال "الاسرائيلي" أصيب بجروح خلال تدريبات عسكرية بأحد المعسكرات الجنوبية.

و وصفت مصادر الاحتلال إصابة الجندي بالمتوسطة، حيث أنه أصيب في عينه، و تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.