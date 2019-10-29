ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. اسرائيليات
  3. عرض الخبر

اعلام الاحتلال: إصابة جندي "اسرائيلي" بجراح متوسطة

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:06 - 29 أكتوبر 2019
اسعاف اسرائيل اسعاف اسرائيل
الأكثر مشاهدة
جوال
مشاركة

أكدت وسائل الاعلام العبرية مساء اليوم الثلاثاء أن جندياً من جيش الاحتلال "الاسرائيلي" أصيب بجروح خلال تدريبات عسكرية بأحد المعسكرات الجنوبية.

و وصفت مصادر الاحتلال إصابة الجندي بالمتوسطة، حيث أنه أصيب في عينه، و تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات