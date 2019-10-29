مقتل 4 أشخاص في حادث اصطدام سيارة بقطار في صعيد مصر

قُتل 4 أشخاص اليوم الثلاثاء بعد أن اصطدمت سيارة سيارة نصف نقل محملة بأفراد بقطار في محافظة الأقصر بجمهورية مصر العربية.

و أكدت وزارة النقل و المواصلات في بيان لها أن الحادث وقع لحظة مسير جرار (رقم) 2420، بين محطتي الأقصر و الكرنك، حيث اقتحمت السيارة، خط السكة الحديد في مكان غير مخصص للعبور، مما أودى بحياة أربعة أشخاص و اصابة 4 آخرين.

و تشهد مصر بين الحين و الاخر حوادث سير مأساوية راح ضحيتها مئات الأشخاص، كان آخرها حادثة القطار المروعة، التي وقعت في محطة رمسيس بالقاهرة، بعدما اصطدمت عربة قطار مسرعة بحافة الرصيف، مما أدى لانفجار ضخم اشتعلت النيران على اثره، و راح ضحيته 22 شخصاً على الأقل.