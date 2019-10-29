فرنسا تطالب السلطات اللبنانية بضمان وحدة البلاد واستقرارها

قال وزير خارجية فرنسا جان إيف لو دريان: "إن استقالة سعد الحريري رئيس وزراء الحكومة اللبنانية تجعل الأزمة في لبنان أكثر خطورة، داعيًا السلطات إلى ضمان وحدة البلاد واستقرارها في خضم أزمة سياسية واقتصادية.

وطالب دريان في تصريح مساء اليوم الثلاثاء، المسؤولين اللبنانيين بعمل كل ما يمكن لضمان استقرار المؤسسات ووحدة لبنان هذا هو الأهم"، وجاءت تصريحاته بعد تقديم سعد الحريري استقالته إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وذلك بعد نحو أسبوعين من احتجاجات شعبية تهز البلاد.

وفي كلمة مباشرة ومقتضبة وجهها إلى الشعب اللبناني، قال الحريري إنه "منذ 13 يوما والشعب اللبناني ينتظر قرارا بحل سياسي يوقف التدهور وأنا حاولت خلال هذه الفترة أن أجد مخرجا نستمع من خلاله لصوت الناس ونحمي البلد من المخاطر الأمنية والاقتصادية والمعيشية".

وأضاف "سأتوجه إلى قصر بعبدا لتقديم استقالة الحكومة" لرئيس الجمهورية وللشعب اللبناني، "تجاوبا مع إرادة الكثير من اللبنانيين الذين نزلوا إلى الساحات للمطالبة بالتغيير".