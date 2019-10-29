حرائق كاليفورنيا تهدد آلاف المنازل واستنفار كبير لطواقم الدفاع المدني

واصلت النار المستعيرة منذُ يوم أمس الاثنين، اندلاعها في ولاية كاليفورنيا الامريكية، ليمتد شعاعها على مساحة 14 ألف هكتار وأكثر، إلى جانب الخسائر الكبيرة التي لحقت في منازل ومقتنيات المواطنين، جراء الحريق.

وخلف الحريق دمارًا واسعًا، إذ اجتاحت ألسنة اللهب منطقة سونوما الشهيرة بصناعة النبيذ، ما أدى إلى تلف حوالي 2.7 كيلو متر من النبيذ وكروم العنب، وحرق 79 مبنى، في حين لم تسفر عن وقوع خسائر بشرية، فيما يواصل رجاء الإطفاء مكافحة الحريق الهائل.

وفي المقابل، أعلنت شركة باسيفيك غاو آند إلكتريك، عن انقطاع التيار الكهربائي عن 970 ألف منزل وشركة، ومن المحتمل ان يطال الانقطاع لنحو 650 ألف عقار آخر، وأعلن حاكم كاليفورنيا حالة الطوارئ في أنحاء الولاية، حتى إخماد الحريق.

وأجبرت الحرائق الهائلة إلى نزوح ما يقارب 180 ألف شخص من منزلهم في منطقة سونوما، والانتقال إلى مناطق أخرى آمنة.

واستدع الدفاع المدني ثلاثة آلاف رجل إطفاء في الساعات الأولى من الحريق، ولم يتم احتواء سوى 5% من الحريق، وبحسب السلطات المحلية، فأن 80 ألف مبنى ومنشأة معرضة للخطر.