موعد مباراة ليفربول ضد ارسنال والقنوات الناقلة للمباراة

يستعد النجم المصري محمد صلاح، خوض مباراة ناديه ليفربول ضد ارسنال، بروحٍ معنوية عالية، إذ يتلقى تدريبات بدنية مع فريقه، الذي يتحضر لكافة السيناريوهات المتوقعة أثناء التقاء الفريقين العظيمين، على ملعب "أنفيلد".

اللاعب محمد صلاح نشر على حسابه "انستغرام"، صور له، اثناء التدريبات البدينة مع زملاته في الفريق، وتوضح الصورة سعادة النجم صلاح باستعداداته الجديدة مع ليفربول لخوض المباراة ضد الضيف ارسنال، يوم غدٍ الاربعاء، ضمن مباريات دور الـ16، من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وكان اللاعب محمد صلاح، قد أصيب في بداية موسم الدور الإنجليزي الممتاز، مع فريق ليستر سيتي، وتغيب عن مباراة "الكلاسيكو" ضد مانشستر ستي التي انتهت بالتعادل السلبي بهدف مقابل هدف.

وخاض صلاح مباراته ضد فريق توتنهام، إلا انه مدرب الفريق لورجن كلوب قد اخرجه في الدقائق الأخيرة من المباراة، بسبب عودة الآلام للنجم صلاح، وانه يحتاج للوقت من الراحلة لتعافيه من الإصابة.

موعد مباراة ليفربول ضد أرسنال والقنوات الناقلة في دور الـ16 :

معلومات عن المباراة :

من المقرر أن تكون مباراة ليفربول ضد أرسنال يوم الأربعاء 30 أكتوبر 2019، هو الموعد النهائي للمباراة والتي ستقام على ملعب "انفيلد" في مدينة ليفربول البريطانية، وأن منظم المباراة هو كأس رابطة الأندية الإنجليزية 2019-2020، ولم يتم تحديد اسم حكم اللعبة حتى الآن.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد ارسنال :

أن اهم القنوات الرياضية التي تعرض مباراة ليفربول ضد ارسنال، هي بي ان سبورت اش دي 2، beIN Sports MENA 2 HD، beIN Sports Connect، Sky Sport 7 beIN Sports ، ESPN

توقيت مباراة ليفربول ضد أرسنال :

وتبث المباراة الإنجليزية في الأوقات التالية :

19:30 غرينتش – نواكشوط.

20:30 الرباط – الجزائر – تونس.

21:30 القاهرة – الخرطوم – طرابلس.

22:30 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة.

رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال :

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