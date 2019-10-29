د. الهندي يوجه التحية للرئيس التونسي قيس سعيد

وجه الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي، التحية إلى الرئيس التونسي قيس سعيد على مواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية.

وقال الهندي: إن موقف الرئيس التونسي قيس سعيد من القضية الفلسطينية يعكس موقف شعب تونس العظيم الذي وقف دائما مساندا ومدافعا عن فلسطين"، مشيرًا إلى ان هذا الموقف يفضح كل المطبعين العرب الذين استمروا التطبيع بكل أشكال يتسابقون لاسترضاء امريكا والعدو الصهيوني.

وأكد الهندي أن ضريبة الذل والمهانة اكبر بكثير من ضريبة الرجولة والشرف التي يتعرض لها الرجال الصادقون المدافعون عن قضايا الأمة وثوابتها.

يُشار إلى أن تصريحات الدكتور محمد الهندي عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي جاءت تعقيبا على إقالة الرئيس التونسي لوزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي ووزير الخارجية خميس الجهيناوي على خلفية وصول وفد شبابي تونسي إلى الأراضي المحتلة.

ويُعرف عن الرئيس قيس سعيد أنه من محاربي ورافضي التطبيع مع الكيان الصهيوني، حيث يعتبر ذلك خيانة عظمى.

