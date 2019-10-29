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ترامب يؤكد مقتل المرشح الاول لزعامة تنظيم "داعش"

  • فلسطين اليوم - سوريا
  • 16:26 - 29 أكتوبر 2019
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أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، مقتل المرشح الأول لتولي زعامة تنظيم "داعش" بدلاً من أبو بكر البغدادي.

وأعلن ترامب على حسابه في تويتر، بان قواته الامريكية أنهت على البديل الأول والمرشح لمنصب زعامة التنظيم خلفًا للبغدادي.

وقتلت القوات الامريكية البغدادي في عملية أمنية فجر يوم الاحد الماضي، بشمال غرب محافظة ادلب السورية، وتم الإعلان عن مقتل عدد آخرون كانوا معه داخل المنزل بينهم 3 أطفال.

 

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