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الاحتلال يطلق سراح أسير ويحدد موعد الافراج عن اسيرين آخرين

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 15:56 - 29 أكتوبر 2019
الاسيرين خالد صباح ونجله منيب الاسيرين خالد صباح ونجله منيب
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أفرجت سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء، عن الأسير محمد علي أبو الرب من بلدة قباطية في جنين شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما ستفرج عن أسيرين آخرين الأسبوع الحالي.

 وأفاد مكتب إعلام الاسرى، بان الاحتلال أفرج عن الأسير محمد أبو الرب بعد اعتقال دام أربعة أعوام، فيما سيفرج عن الأسيرين خالد صباح ونجله منيب شريطة الحبس المنزلي، يوم الخميس المقبل، بينما سيعقد الاحتلال جلسة محاكمة لنجله المصاب محمد، يوم الاحد المقبل.

يُشار إلى أن، الاحتلال يواصل اعتقال العشرات من الشبان الفلسطينيين في الضفة المحتلة، وزجهم داخل السجون، بدعوى الحجج الأمنية والتحريض عليه.

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الاسيرين خالد صباح ونجله منيب داخل محكمة الاحتلال

 

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الاسير محمد ابو الرب
 

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