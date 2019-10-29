الاحتلال يرفض طلب الالتماس للأسيرة هبة اللبدي

قررت محكمة الاحتلال "الإسرائيلي" اليوم الثلاثاء، رفض طلب الالتماس المقدم للأسيرة الأردنية المضربة عن الطعام هبة اللبدي (32 عامًا)، التي تُعاني من تدهور في صحتها للخطيرة، جراء الاضراب.

وأكد رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين قدري أبو بكر، أن الاحتلال رفض الالتماس في قضية الاسيرة اللبدي، في حين أبقىها بالسجن لـ 5 أشهر.

وأوضح أبو بكر، ان جهوداً حثيثة تبذل لإطلاق سراح اللبدي وعودتها إلى عمان، في حال لم يعرقل الاحتلال سفرها.

ومن جهتها، رفضت اللبدي الخروج للعيادة أو المستشفى أو حتى مقابلة الأطباء وتمتنع عن تناول أية أدوية، حتى يُلغي الاحتلال اعتقالها الإداري.

يُشار إلى ان الاحتلال اعتقل الاسيرة هبة اللبدي، بتاريخ 9/10/2019، أثناء زيارة زفاف أحد أقاربها في مدينة نابلس، فيما شرعت الاسيرة بالأضراب عن الطعام حتى الآن، نتيجة اعتقالها الإداري دون توجيه تهمة لها.