حركة حماس تدين مشاركة وفد اسرائيلي بمؤتمر علمي في الامارات

أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أن مشاركة الاحتلال الإسرائيلي بمؤتمر علمي تحتضنه مدينة دبي في دولة الامارات العربية المتحدة يأتي في سياق التطبيع مع دولة الاحتلال التي تواصل احتلالها للأراضي الفلسطينية.

وقد أدان قاسم مشاركة وفد الاحتلال بالمؤتمر العلمي، معتبرًا ذلك بانه إصرار من دولة الامارات العربية المتحدة للتطبيع مع المحتل الإسرائيلي الذي يواصل احتلاله لأرض فلسطين.

وقال الناطق باسم حماس "هذا السلوك المدان يشجع الاحتلال على استمرار عدوانه، وارتكاب مزيد من جرائمه ضد شعبنا ومقدساته، ويجب أن يبقى الاحتلال هو العدو المركزي للأمة، وأن تتوحد طاقات كل مكونات الأمة لمواجهته".

يُشار إلى أن مدير عام هيئة الصحة في دبي حميد القطامي افتتح اليوم الثلاثاء، فعاليات المؤتمر الأكاديمي العالمي الـ5 لطب الطوارئ، الذي يقام للمرة الأولى في دبي، تحت شعار "التكنولوجيات وسبل العلاج والتحول"، والمعرض المصاحب، بمشاركة 600 شخص و120 متحدثاً من دولة الإمارات وخارجها، ومن بينهم دولة الاحتلال الإسرائيلي.

متعلقات