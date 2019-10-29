مصري يقتل زوجته بسب تافهة!

استفاق الشعب المصري اليوم الثلاثاء على فاجعة مؤلمة، بعد إعلان رجل عن قتل زوجته، بالرصاص الحي، اثناء تقديمها وجبة طعام شتوية، مبررًا جريمته بأن الأكلة غير مفضلة له.

وأفادت مصادر إعلام مصرية، انّ مصريًا أقدم على قتل زوجته رميًا بالرصاص، لإعدادها وجبة طعام "ملوخية"، وأنًه قد طلب في وقت سابق، تحضير وجبة غير ذلك.

الجاني بن قرية دهتورة في مدينة زفتي، أصّر على قتلها، في الوقت التي لم ترتكب جريمة بحقه وان قتلها غير مبرر، وبحسب الاعلام المصري، اعترف المتهم اثناء التحقيق معه، بقتل زوجته، عن عمد.

وكان القاتل قد طلب من زوجته تجهيز وجبة "بامية"، إلا ان زوجته اعدت له طبيخ "الملوخية"، وحصلت مشادة كلامية بينها، ما دفعه لإرتكاب جريمة بشعة، وحاول الانتحار قيل أن يلقي جهاز الشرطة القبض عليه، وتم تحويله إلى النيابة العامة، لإصدار الحكم عليه.