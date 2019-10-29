وفد لجنة الانتخابات الفلسطينية يغادر قطاع غزة وفي جعبته رد حماس

أنهى وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اليوم الثلاثاء زيارته إلى قطاع غزة بعد عقده لقاءات عدة مع حركة حماس والفصائل والمجتمع المدني لبحث ملف اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أملًا في تحقيق المصالحة والوحدة الوطنية.

وكان وفد لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية برئاسة حنا ناصر قد غادر صباح اليوم الثلاثاء قطاع غزة عبر معبر بيت حانون ايرز شمال القطاع متجهًا إلى رام الله وفي جعبته موقف حماس والفصائل من اجراء الانتخابات التشريعية بهدف نقلها إلى رئيس السلطة محمود عباس، ومن المرجح ان يلتقي الوفد اليوم أو غدًا الاربعاء.

رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية أكد أن حركته جاهزة الآن قبل الغد لخوض الانتخابات، ونحترم نتائجها حال توفر كلّ شروط النزاهة والشفافية، قائلًا: "ليس لدينا أي قلق من الدخول في عملية انتخابية شاملة، وعبرنا عن احترامنا للجنة ونزاهتها وقدرتها على تنظيم الانتخابات السابقة والآتية، مشدداً على التمسك بإجراء انتخابات شاملة (رئاسية، وتشريعية، والمجلس الوطني).

أما رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر فقد قال: "سنعود اليوم الثلاثاء إلى رام الله، ولدينا شعور بأننا سائرون في الاتجاه الصحيح، وقد اقتربنا كثيراً من الانتخابات الرئاسية والتشريعية".

يذكر أن آخر انتخابات رئاسية جرت في الأراضي الفلسطينية كانت في العام 2005 حيث أفرزت الانتخابات فوز رئيس السلطة محمود عباس، بينما آخر انتخابات تشريعية فلسطينية جرت عام 2006 أفرزت فوز كتلة التغير والاصلاح التابعة لحركة حماس بأغلب مقاعد التشريعي.

ولا يزال الفلسطينيون يأملون بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بهدف انهاء الازمات التي تحاصر الفلسطينيين أينما كانوا.