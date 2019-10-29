كشف أسماء المسافرين عبر معبر رفح يوم الاربعاء

نشرت وزارة الداخلية والامن الوطني في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء كشف أسماء المسافرين يوم الأربعاء من سكان القطاع عبر معبر رفح البري للعالم الخارجي.

واوضحت الوزارة في بيان وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، أن آلية السفر ستكون للحافلات الـ 8 و9 و10 و11 حتى الرقم (85) من كشف (24/10/2019)، داعية المسافرين للتواجد الساعة 6:30 صباح الأربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.

فيما نوهت وزارة الداخلية والامن الوطني، المسافرين لضرورة الالتزام بموعد السفر حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، مطالبة الجميع بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

ووفقًا لإحصائية وزارة الداخلية الموجودة على موقعها الالكتروني فإن معبر رفح البري بين قطاع غزة ومصر قد تم فتحه منذ بداية العام الحالي 228 يومًا، بينما أغلق 85 يومًأ لدواعي أمنية في شبه جزيرة سيناء العربية المصرية.