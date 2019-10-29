الأقمار الصناعية توثق أكبر وأسوأ حريق عرفته الولايات المتحدة

اظهرت صور التقطها القمر الصناعي "تيرا" التابع لناسا السنة الدخان واللهب المتصاعدة من الحرائق الشاسعة التي استعلت في غابات ولاية كاليفورينا والدمار الكبير الذي سببته.

كما، واظهرت صور الأقمار الصناعية حريق ضرب منطقة كينكيد في كاليفورنيا الذي اندلع الأسبوع الماضي، ما خلف خسائر مالية ومادية كبيرة على أكثر من صعيد، حيث أدى الحريق إلى اتلاف حوالي 66 الف فدان من الغابات في تالك المنطقة، إضافة على اتلافه حوالي 100 مبنى.

وأوضحت وسائل اعلام أمريكية أن الاطفائيات المختلفة تمكنت من السيطرة على ما نسبته حوالي 5% من الحريق الكبير والمتواصل الذي وقع شمالي مدينة سان فرانسيسكو، فيما جرى إجلاء نحو 190 ألف شخص من مناطق الحرائق.

في السياق، أظهرت الصور الفضائية اشتعال حريق في منطقة "حريق غيتي"، اتى على حوالي 500 فدان وشرد آلاف الأشخاص خارج منازلهم.

وأشارت تقارير حكومية أمريكية ان حوالي 15 حريقاً تشتعل حالياً في مناطق كبيرة في كاليفورنيا، وسط تقديرات رسمية أن الحريق الحالي هو الأسوأ من بين تلك الحرائق، ما دفع بعض الولايات لاعلان حالة الطوارئ.



